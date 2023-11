Menino que comeu lagartixa frita servida pela madras volta para hospital

A mãe do menino contou ao G1 que ele segue com sintomas de infecção, como desidratação, vômito e diarreia

Minha gente, que história horrível, a mãe da madrasta de um menino de 11 anos fez uma lagartixa frita e serviu a criança que precisou de cuidados médicos depois de comer a iguaria. O caso aconteceu em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A mãe ainda contou detalhes sobre o caso do filho ao G1 e disse que ele segue com sintomas de desidratação.

Raquel de Souza, contou que ele teve que voltar ao hospital: “Ele está passando mal com diarreia e mal estar, fraqueza, dor de cabeça devido a essa infecção. A flora intestinal dele está toda bagunçada devido ao tanto de bactéria que tem no corpo dele. Foi isso que o médico explicou”, disse.

“Desde que comeu a lagartixa, todos os dias ele sente algo, dor de cabeça, vômito, diarréia, fraqueza,febre, falta de apetite”, contou a mãe. O menino está com dificuldade em se alimentar, comendo basicamente apenas frutas e tomando água de coco.