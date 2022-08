Mc Loma rebate comentários sobre gravidez: “Corpo não é tudo na vida”

Cantora revelou que um monte de mulher fala das suas estrias na barriga

Habla mesmo! Mc Loma sempre foi uma das minhas artistas favoritas, afinal ela fala mesmo e não esconde nada. Ao postar uma foto da barriga grávida, a musa recebeu diversos comentários maldosos sobre sua aparência e rebate todos eles dizendo que ela também é gente e sente as coisas.

“Toda vez que eu posto minha barriga um monte de gente: ‘Meu Deus, quanta estria’. Um monte de mulher fazendo um enxame, porque estou com estria”, iniciou.

E não para por aí, porque ela ainda diz se chatear com os comentários. “Elas esquecem que sou humana igual elas, estou grávida por isso esticou, estria é normal, se eu for me estressar com isso, tenho que me estressar com as contas da minha filha. Isso não está me incomodando, que coisa chata, corpo não é tudo na vida”, finaliza.