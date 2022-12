Mc Loma chora ao esquecer o nome na Farofa

Gêmea Lacração ajuda a cantora a lembrar seu nome e acalmá-la, colocando a culpa na bebida

Se tem uma coisa que eu amo da Farofa da Gkay são os memes que rendem boas risadas para as fofoqueiras que veem tudo do lado de fora. Mc Loma caiu no choro ao esquecer seu nome. Claro que a musa recebeu os cuidados das Gêmeas Lacração que a acalmaram e colocaram a culpa na bebida. Aloca!

Quando a gente fala “beber até esquecer o nome”, a gente ta falando disso kkkk pic.twitter.com/s3ukfma4OW — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 7, 2022

“Agora eu vou curtir, e o meu nome é… Oh esqueci meu nome, eu esqueci…”, diz ela chorando.

A gêmea ainda tenta acalmá-la. “Não, menina, como é teu nome, Paloma. Calma, isso é o álcool. Olha o copo cheinho que ela está virando copos e copos”, diz.