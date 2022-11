Mc loma aparece abalada nos stories: “Parem eu imploro!”

Seguidores da influenciadora insistem em saber quem é o pai de Melanie, primeira filha da cantora

Gente, já deu de ataques a Mc Loma, né? A musa veio nos stories pedir para que parem de tocar no assunto da paternidade de sua filha, Melanie, pois isso está fazendo mal para ela. Além disso, nesta quarta (09), Lucas Albert usou as redes sociais para se desculpar com Loma e as Gêmeas Lacração após dizer que é amigo do pai de Melanie, mesmo sendo amigo pessoal de Loma.

“Gente, parem de tocar nesse assunto do pai da Melanie, isso tá me matando por dentro. Apenas parem, eu imploro!”, escreveu Loma nos stories.

Lucas também usou a rede social para se desculpar, afinal, não para de perder seguidores desde sua declaração polêmica. “Vai ser a última vez que vou falar isso aqui, eu esquentei a cabeça e acabei falando, estou vindo aqui pedir desculpa pela má interpretação que teve aí, eu errei, ficaram chateadas com razão”, disparou.