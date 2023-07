MC Daniel comenta sobre confusão em seu show: “Não sou conivente com agressão”

Três dos produtores do cantor ficaram feridos ao tentar aparentar uma briga na plateia de seu show.

Gente, na manhã desta segunda-feira (24), através de suas redes sociais, o cantor MC Daniel comentou sobre uma confusão generalizada que aconteceu em seu show ontem (23), em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

De acordo com ele, tudo começou quando ele viu um homem jogando um copo no rosto de uma criança e logo em seguida agrediu uma mulher, o que fez com que o MC pedisse para que sua equipe retirasse o homem do local.

“Os caras tão errados de retirar o ‘mano’ que estava batendo na menina”, questionou o cantor, afirmando: “Se vocês vissem o rosto dela, ficariam com muita dó”.

Em seguida, Daniel, que teve três de seus produtores agredidos um uma multidão que os atacaram enquanto retiravam o homem do local, afirmou que só estava tentando apartar a briga e garantiu que não é conivente com a agressão.

“Nós só tentamos apartar a briga e defender nossos fãs. Não sou conivente com agressão a mulher, não sou conivente com agressão a criança, a idoso, a animal… Eu sou um moleque calmo, família, de Deus, mas sempre que acontece isso eu saio de mim”, declarou o cantor.