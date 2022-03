Matheus Costa desabafa sobre influencer que “se tornou um nojo” depois da fama

Influenciador usou seu Twitter para desabafar de encontro que aconteceu no Lollapalooza

Sabe aquela amizade de anos, que já foi de dentro da sua casa e depois aconteceu alguma coisa e a pessoa sumiu da sua vida sem motivo algum? Isso foi o que aconteceu com Matheus Costa que ficou surpreso quando encontrou um amigo que depois da fama “se tornou um nojo”.

O influenciador usou seu twitter para desabafar sobre o encontro, mas não citou o nome do “amigo” (fofoca incompleta mata a fofoqueira). O encontro aconteceu no Lollapalooza e Matheus ficou sem entender, porque em outros encontrou aconteceu a mesma coisa.

Quinta fui em um evento e fui falar com uma pessoa (que é influencer) que eu conhecia antes da fama, eramos bem proximos até, e essa pessoa simplesmente se tornou um NOJO dps q ficou famosa, como eu queria falar pra geral essa história, mas vou esperar o melhor momento! — Matheus Costa 🕺🏼 (@imatheuscosta) March 29, 2022

Costa disse que ficou extremamente surpreso por essa pessoa não se lembrar dele e ainda investiu em umas conversas, lembrando dos amigos e de quando os dois saiam, mas acabou recebendo um “cara, tchau…”.

Pq na minha cabeça, até agora, É IMPOSSÍVEL ELA NAO LEMBRAR DE MIM, mas beleza, pode acontecer. E aí comecei a falar sobre nossos amigos aqui da rua, que a gente saía e tals, e ela SIMPLESMENTE meteu: “Cara, tchau”….. virou as costas e saiu andando como se eu fosse um PSICOPATA — Matheus Costa 🕺🏼 (@imatheuscosta) March 29, 2022

A gente não sabe ainda quem pode ser o influenciador que era super amigo de Matheus, mas essa fofoca não pode terminar assim. Aguardem os próximos capítulos, porque o próprio fofoqueiro não quer que fiquemos tirando nossas próprias conclusões.

PAREM DE ACUSAR AS PESSOAAAS pic.twitter.com/YfEwGA6qql
March 30, 2022

Para quem não sabe, Matheus é um TikToker que ficou famoso, principalmente, por seus vídeos com seu pai. Neles, o influenciador já vendeu a bicicleta, já fez bloco de carnaval com o nome do pai e falava palavras erradas para pirraçar o senhor. Os vídeos são hilários, morro de rir aqui.