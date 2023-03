Marrone diz que procedimentos no rosto melhoraram sua relação sexual: “Tô fazendo tudo”

Cantor esteve na gravação do DVD da dupla Hugo e Guilherme e não deixou de contar detalhes sobre sua nova aparência ao Gshow

Deu o que falar e vai continuar dando pano pra manga. Não faz muito tempo que Marrone passou por diversos procedimentos no rosto para rejuvenescer, acontece que em entrevista para o Gshow, ele contou que as “plásticas” melhoraram sua relação sexual com a namorada. O cantor esteve presente na gravação do DVD de Hugo e Guilherme e contou detalhes sobre.

“To fazendo tudo, cara. Até a tal da testosterona [estou tomando]. Nunca vi um negócio bom desse tanto”, revelou ele.

Anna Farfalla, namorada do cantor, comemorou a mudança e concordou que ela foi positiva para ambos. “Ele está mais bonito. Já dá pra perceber nitidamente como mudou”, disse ela.