Marília Mendonça, mais uma vez,  lidera ranking de músicas mais ouvidas no Brasil

Desta vez, a cantora atingiu essa marca com a sua versão solo da música ‘Leão’.

Uma vez rainha, sempre rainha! Mesmo após mais de um ano de sua morte, a musa do sertanejo e eterna rainha da sofrência Marília Mendonça continua fazendo história. Nesta sexta-feira (06), a cantora alcançou, mais uma vez, o topo do ranking das músicas mais ouvidas no Brasil, com a sua versão solo da música ‘Leão’, música essa que, originalmente, é cantada por ela e pelo rapper Xamã.

A música em questão, faz parte do segundo álbum póstumo da cantora, Decretos Reais, Vol. 2, que foi lançado pela equipe da cantora, em dezembro do ano passado (2022). Hoje (06), ela possui mais de 1.131.700 reproduções na plataforma de streaming, Spotify e mais de 17 milhões de visualizações no canal oficial da cantora no Youtube.