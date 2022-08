Marido de Simone fala sobre nova fase da carreira da esposa

Ela está na mídia, e tem muita gente ansiosa para o começo da turnê solo. O marido de Simone, Kaká Diniz, abriu uma caixinha de perguntas em sua página no Instagram na noite de ontem, 25. Entre as perguntas estava sobre a carreira solo da esposa. Kaká respondeu que Simone é Luz e que se depender dele, ela será a número um do país.

Lembrando que Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla e Simone se prepara para uma turnê solo com músicas sertanejas inéditas e já mudou até o visual. Ela também ficou com toda equipe de músicos e empresários que era da dupla.