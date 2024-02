Mariah deixando o Stevie Wonder segurando o microfone achando que tava ajudando

Aiiii, Meu Deuuus! Que gafe foi essa que a Mariah Carey cometeu com o Stevie Wonder ? Vou explicar para vocês o que foi que aconteceu, tá meus amores? Pois bem, a cantora foi detonada nas redes sociais por não ter ajudado o cantor e músico Stevie Wonder, que é uma pessoa deficiente visual no The Recording Academy Honors. Nesse evento, a cantora recebeu palavras carinhosas de Wonder, que agradeceu por sua amizade.

– Cada vez que nos encontramos e conversamos, é como se tivéssemos um novo dia. Agradeço sua amizade, seu coração e o espírito consistente de amor que você demonstra, disse Wonder.

Entretanto, quando ela foi responder, acabou deixando o artista segurando um microfone para a cantora falar.

– Nunca deixarei de ficar feliz por estar na companhia de sua grandeza!

Como sabemos, quem não perdoa é Deus, porque os internautas não perdoaram e se mostraram incomodados com a interação.

– Mariah estava muito errada nisso, comentou um.

– Ele estava pensando nela, mas ela não estava pensando nele, disse outro.