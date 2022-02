Por baixo dos panos: demissão de Marcius Melhem revela novas vítimas

Oito mulheres prestaram queixas sobre “as investidas sexuais” do ator, até o momento

Oito mulheres prestaram queixas sobre “as investidas sexuais” do ator, até o momento

Tá sentado? Se não tiver se prepara, porque aquela velha história sobre as acusações de assédio de Marcius Melhem ganhou ainda mais repercussão com oito vítimas e sua demissão da Globo.

De acordo com a Revista Piauí, os fatos estavam encobertos desde a decisão de que as informações violavam o sigilo judicial da investigação. Foi só em janeiro desse ano que o ministro Gilmar Mendes determinou que a censura prévia à imprensa é uma violação da Constituição que a história começou a clarear revelando os lados da história.

O desenrolar da história começa em 2014, com a primeira edição do programa “Tá no Ar: a TV na TV”, um dos programas de grande prestígio da rede Globo. O sucesso do programa levou a comemorações e também a primeira vítima.

Colega de trabalho de Melhem, a atriz do programa (não identificada) recebeu seu chefe em um flat alugado para um banho rápido, a pedido do ator e sem jeito de dizer não. Foi aí que o humorista apareceu de toalha com o pênis ereto e forçou relações com a colega que relutou em dizer não. Daí para frente só ladeira abaixo.

De um lado encontramos Melhem, acusando que a troca de mensagens com conotações sexuais era investidas sexuais entre seus colegas de trabalho, inclusive entre o ator e Dani Calabresa, que também relata histórias de abuso na saída do banheiro de um bar.

Dani Calabresa, umas das vítimas de Melhem

De outro encontramos as vítimas fragilizadas, angustiadas pelas palavras que poderiam ser ditas para o seu chefe, ou o homem de poder que poderia ter o papel principal em sua história.

Os fatos ficam ainda mais obscuros quando Daniela Ocampo, auxiliar de Melhem, ao saber das acusações move um abaixo-assinado com 55 signatários negando relações tóxicas, mais tarde ela troca de lado tempos mais tarde, dizendo estar observando apenas um lado.

Profissionalmente, Melhem foi punido com demissão da Globo. Em carta assinada por Ana Carolina Bueno Junqueira Reis, diretora do Compliance da emissora, informa: “tendo em vista as alegações de práticas abusivas por parte do sr. Marcius Melhem”, a Comissão de Ética decidiu recomendar “a perda do cargo de gestão, com efeitos imediatos” e o “afastamento completo do profissional por um período de 180 dias”.

Não há previsão de encerramento do caso, mas a conta não fecha. São 5 pessoas a favor de Marcius e 10 testemunhas contra suas atitudes, entre eles Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch.

Marcelo Adnet contra Melhem