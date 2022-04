Inconstante, Mara Maravilha, faz pazes com Mama Bruschetta e joga ironia na internet: “Perdoe-me se for capaz!”

A duas tinham discutido por pensamento divergentes e Mara chegou a chamar Mama de “monstro”

Nossa, a chata da Mara Maravilha voltou a fazer o que sempre fez de bom, ser chata e mostrar a chatice na internet para todos seus seguidores. Afe, que porre. A apresentadora surgiu no Instagram para mostrar aos fãs que está tudo resolvido com Mama.

Mara Maravilha se desculpa com Mama Bruschetta (Foto: Reprodução)

A treta entre as duas vem de tempos. Mama já explicou que as ideologias das duas não batiam. “Eu já tive uma rixa com a Mara por ponto de vista. Não grudou um [ponto de vista] com o outro e a gente se afastou. Por um desejo meu”, contou em entrevista ao ‘Melhor da Tarde’, da Band. A apresentadora nunca deixou de reconhecer o quanto Mara era uma artista completa e cheia de energia, enquanto Mara já chamou ela até de “monstro”.

Porém, águas passadas. Na legenda da publicação de Mara ela conta que o dia estava mais feliz, porque tinha feito as pazes com Mama. “Sim, nós perdoamos, nós entendemos e nem precisamos de DRs; foi simplesmente o brilho no olhar, sorrisos e a determinação de deixar o respeito, ética e amizade prevalecerem, porque o mais importante é o amor”, escreveu.

“Sou dessas, erro e quem não? Perdoe-me se for capaz!”, completou a legenda. Para mim continua sendo a mesma chata que conheci mais pessoalmente vendo viver dentro da Fazenda.