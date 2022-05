Saiba tudo sobre ‘Mar do Sertão’! Novela que vai substituir ‘Além da Ilusão’ em 22 de agosto

As gravações da nova trama das 18h começam no dia 30 de maio

Cadê minhas noveleiras de plantão? Preparadas para a substituta de ‘Além da Ilusão’? ‘Mar do Sertão’ vai chegar com os dois pés no peito com uma trama bem amarrada para prender qualquer um de nós no sofá. Eu já estou ansiosa para o dia 22 de agosto quando essa delícia de novela chegar nas telinhas do plim plim.

Dá para acreditar que a novela vai acontecer em uma cidade fictícia, chamada Canta Pedra? Pois é, além disso a trama está cheia de representatividade nordestina com mais de 15 atores nordestinos na trama (vai ter que engolir o preconceito com farinha, né Ju?).

Deborah Bloch dará vida a mulher do coronel Tertúlio (Foto: Reprodução)

As gravações terão início no dia 30 de maio e o trio de protagonistas começa sua saga de gravações em Piranhas, Alagoas, partindo depois para a cidade de Raso da Catarina, na Bahia, a equipe deve ficar 20 dias nesse cenário para as gravações iniciais.

O pontapé inicial da trama terá como base o amor entre Candoca, Isadora Cruz, e Zé Paulino, Sergio Guizé. O romance dos dois será interrompido após o personagem de Sergio ser dado como morto, aparecendo depois de anos para reencontrar a amada, que estará casada com o malvado Tertulinho, Renato Góes.

Além disso, Debora Bloch e Enrique Diaz foram escalados para participarem da novela com papéis para lá de importantes na trama. Enrique interpretará Timbó, personagem inspirado em Antônio Conselheiro, líder religioso que esteve à frente da Guerra de Canudos.

Enrique Diaz dá vida ao Timbó, personagem inspirado em Antônio Conselheiro (Foto: Reprodução)

Enquanto Debora interpretará a mulher do coronel Tertúlio, vivido por José de Abreu. Ambos serão pais do vilão Tertulinho, de acordo com a colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo.

A trama terá 166 capítulos de pura emoção e eu já não vejo a hora de aproveitar todo o material, que já promete tanto sem nem existir. No Leblon, eu e minhas amigas não vemos a hora da trama chegar.