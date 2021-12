Manu Gavassi sobre Leifert: “Nenhum unfollow vai me fazer amar menos”

Manu Gavassi fez um textão em seus stories, declarou seu amor por Tiago Leifert e revelou seu apoio a Ícaro Silva.

Tiago Leifert também deixou de seguir Manu Gavassi e ela se manifestou no Instagram

A fada sensata, Manu gavassi resolveu se posicionar quanto ao babado que tomou as redes sociais e os sites de entretenimento esta semana: A treta BBB envolvendo Ícaro Silva e Tiago Leifert.

Muitos famosos já se manifestaram, uns a favor de Ícaro, outros a favor de Leifert. Quase que um cabo de guerra pra saber quem tem mais razão e as declarações não param…

Foto: Reprodução

Manu Gavassi disse que não é um unfollow que vai faze-la deixar de amar Tiago Leifert. Ela também pontou que não concorda com a opinião de Ícaro e que o ator foi exagerado em suas palavras, mas que apesar disso, ama ele também, pois o ator já participou de seu projeto visual.

Foto: Reprodução

No mais, Manu ressaltou o fato das pessoas não se indignarem com pautas muitos mais importantes defendidas pela militância e ainda ressaltou: “E quando um simples like faz meu nome estar nessa briga midiática que foi tirada de proporção, eu lembro porque é tão mais fácil pra mim me esconder das redes sociais e ficar no meu cantinho”.

Manu ainda finalizou sua carta aberta: “beijos da sua eterna e com muito orgulho, ex-BBB”.