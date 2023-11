Mansão de Ana Hickmann é bloqueada por conta de dívida milionária

A apresentadora e seu ex-marido também tiveram outros imóveis e veículos bloqueados.

Gente, que babado é esse? De acordo com meu amigo Leo Dias, a mansão maravilhosíssima que a apresentadora Ana Hickmann morava com o seu ex-marido foi bloqueada pelo Banco Safra, para o pagamento de uma dívida de R$ 1,6 milhão.

Porém, vale ressaltar que, o casal que também possui outras dívidas absurdas, como: R$ 2,6 milhões para o Banco do Brasil, R$ 1,2 milhão para o Bradesco, R$ 682 mil para a Caixa Econômica Federal e R$ 513 mil para o Banco Original, também teve outros bens bloqueados, como um apartamento no bairro Perdizes, em São Paulo, um terreno no Pacaembu, à venda por R$ 6,5 milhões, um apartamento na Pompéia e cinco veículos, que também estavam no nome da apresentadora.