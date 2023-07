Maitê Proença revela que menopausa foi interrompida por namoro “quente”

A atriz deu detalhes sobre o seu relacionamento e sua vida sexual com uma pausa na menopausa em entrevista ao jornal O Globo

O que? Maitê Proença deu uma pausa na menopausa com um relacionamento pra lá de quente. A atriz contou detalhes ao jornal O Globo e aos 65 anos ela revelou que sua vida íntima ainda está bem movimentada, afinal, ter a menopausa interrompida é um fato um tanto quanto curioso.

“Foi o namorado mais hedonista (filosofia de vida, que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana) que tive. E ele gostava de… transar. Naquele momento, eu andava bastante desinteressada nisso, mas imediatamente… Como ele gostava de sexo e era muito bom nessa missão, a minha menopausa parou, e fiquei três anos com o relógio da menstruação de volta”, contou a atriz.

Ela ainda deu detalhes: “O homem era uma delícia. Tudo em mim, no meu corpo, ficou incrível. E, olha, é assim ainda: se as circunstâncias me botarem uma maravilha pela frente, vem um shuuuuáááá, com fogos de artifícios e tudo. Isso não vai embora de mim”, finalizou.