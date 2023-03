Maira Cardi se declara e revela desejo de ser submissa a Thiago Nigro

Coach de emagrecimento usou as redes sociais para dar detalhes sobre o seu novo namorado e não deixou de problematizar

Não é de hoje que Maira Cardi faz revelações chocantes para as minhas manas que acreditam na igualdade de gêneros, né? A coach de emagrecimento fez uma nova revelação sobre o seu namoro com Thiago Nigro, o Primo Rico, e disse querer ser submissa a ele todos os dias.

“Minha vó sempre me disse: ‘A Maíra precisa encontrar um homem que tenha a masculinidade superior a dela! Encontrei o único homem que eu serei e desejo ser submissa”, disse ela.

Os dois assumiram o relacionamento nas redes sociais há 7 dias, depois do empresário colocar um fim no seu relacionamento com Camila Ferreira que durou 10 anos.