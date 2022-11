Mãe de Paulo Gustavo faz apelo pelo uso de máscaras

Aumento do número de casos de Covid-19 preocupou Déa Lúcia, que usou as redes sociais para fazer pedido

A mãe do nosso eterno Paulo Gustavo usou sua voz e suas redes sociais para pedir que as pessoas não deixem de usar máscaras em decorrência do aumento do número de casos de Covid-19. Vale ressaltar que ela é uma das vozes mais importantes para pedir apelo no Brasil referentes ao uso de máscaras, afinal seu filho, Paulo, faleceu em 2021 aos 42 anos vítima do vírus.

“Usem máscara. Amigos, várias pessoas positivadas,” afirmou em uma publicação feita no Instagram nesta terça-feira (08).

De acordo com o jornal O Globo, em outubro de 2022 ocorreu um aumento de 274% em resultados positivos da doença, ligando um sinal de alerta para que a população se cuide.

Paralelo ao vírus temos também a sub variante da Ômicron que tem se espalhado mundo afora com potência e uma delas já chegou no nosso país.