Mãe de Mc Guimê diz que expulsão do BBB foi armada

Mariah Cristina usou as redes sociais para dizer que o filho caiu em uma arapuca e ainda diz que tem orgulho do seu filho

Mãe coruja? Temos! Depois da mãe do Cara de Sapato usar as redes sociais para defender o seu filho e dizer que ele caiu em uma arapuca, foi a vez da mãe de Mc Guimê usar as redes para fazer o mesmo. Mariah Cristina disse que o filho caiu em uma arapuca e ainda diz que não quer que ele mude o seu jeito de pensar depois de tudo, afinal, ela tem orgulho dele.

“Mc Guimê, Força. Deus está contigo viu? Você é uma pessoa boa, tudo isso foi uma arapuca, eu quero muito te pegar no colo te proteger, arrancar toda essa dor pra mim”, disse ela.

Mariah ainda completa: “Te amamos muito, você sempre foi bom exemplo, o inimigo agiu… Mas não permita que te faça pensar diferente, viu amor? Orgulho de nossas vidas. Filho, estamos sempre com você até o fim”, finalizou.