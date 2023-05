Mãe da filha de Xamã o acusa de pai ausente: “Narcisista e egoísta”

Influenciadora botou a boca no trombone e contou detalhes da relação do cantor com sua filha, Hanna

Vamos dale pra não tomale, porque o mundo dos famosos está quentinho de fofocas. A ex de Xamã veio até as redes sociais e contou que ele é um pai ausente para a filha do casal, Hanna. No desabafo, ela ainda afirma que nunca recebeu suporte emocional ou financeiro na criação da filha dos dois. Renata Gutierrez ainda diz que o total de encontros dos dois se totaliza em 15 vezes em dois anos.

Renata relata que tentou diversos tipos de acordo com Xamã, diretamente e com advogados, mas não obteve sucesso .”Buscar as redes sociais é a única maneira que eu tenho de conseguir apoio e ir em frente nessa batalha”, disse.

Ela ainda conta que o cantor a acusou de alienação parental ao relatar que o registro da menina demorou meses para ser feito. Renata finaliza dizendo que ele vende uma imagem de quem não é, sendo uma pessoa “extremamente narcisista e agoísta”.