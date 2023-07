Mãe da filha de Vitão afirma que não quer nada com o cantor: “Sou apaixonada por outra pessoa”

A modelo afirma que jamais esquecerá o que Vitão fez e supõe que o cantor utilizou de sua gravidez para limpar a sua imagem.

Amores, se vocês tinham alguma esperança de que a relação entre a modelo Suelen Gervásio e o cantor Vitão se resolvesse, e eles passassem a ser uma bela família de comercial de margarina, aparentemente vocês podem tirar o cavalinho da chuva, pois isso não vai acontecer.

Isso porque, durante uma live que a modelo fez em seu instagram, respondendo algumas perguntas a respeito de sua gravidez, Suelen garantiu que nunca quis se envolver romanticamente com Vitão, afirmando inclusive que ama e é apaixonada por outra pessoa.

“Não quero o Vitor me assumindo. Não quero pelo amor de Deus. A Samara (amiga) está de prova que eu falava: ‘Amiga, eu nunca vou namorar esse menino’. Eu só tinha relações com ele. Amo e sou apaixonada por uma pessoa e isso nunca foi novidade nem para o próprio. Ele que ficava grudando em mim”, revelou a modelo.

Logo em seguida, a futura mamãe falou sobre a pequena ajuda financeira que tem recebido do pai de sua bebê e comentou sobre a sua relação com o cantor após a descoberta da gravides.

“O dinheiro que o Vitor me dá, só dá para pagar aluguel e plano de saúde. E o plano de saúde venceu ontem… Ele estava sendo maravilhoso mesmo com as atitudes que ele tomou de se envolver em um novo relacionamento eu estando grávida e ele jogando tudo para cima. Mas deixou de ser”, explicou Suelen.

Por fim, a modelo falou sobre a atitude de Vitão em revelar sobre a sua gravidez, sem ao menos consultá-la, supondo que ele tenha feito isso para limpar a sua imagem diante do público, porém, ela garante que por mais que um dia eles possam se resolver e ter uma convivência saudável, ela jamais esquecerá o que ele já fez.

“Vitor pensou só nele, em limpar a vida dele, que é um circo. Não sou chacota para os outros como ele é para as pessoas. Minha filha não tem que limpar imagem de homem nenhum… Todos os xingamentos que ele disse a mim não condiz com o personagem que ele faz para vocês”, finalizou Gervásio.