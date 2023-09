Luísa Sonza anuncia término com Chico ao vivo no ‘Mais Você’: “Traída”

A cantora leu uma carta para trazer assuntos tona e ressaltou que foi traída pelo influenciadora que faz investimentos financeiros

Meu Deus! Estou no chão, Luísa Sonza esteve no ‘Mais Você’ esta manhã (20) e não deixou de contar que terminou com Chico Moedas. A cantora leu uma carta linda sobre o término e disse que foi traída pelo investidor no mercado financeiro. A cantora levou Ana Maria às lágrimas com suas palavras fortes.

“É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito e confiança continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem foi traída sabe da dor que se sente e o que desencadeia. Da autoestima destruída, da duvida e da insegurança, a traição faz você se invalidar, é uma dor impossível, um sonho destruído”, iniciou.

“Quando você é traída até se questiona da sua capacidade de discernimento pro ter acreditado e caído na mentira que não vem só antes como depois da traição. Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição e dizem que a realidade é um detalhe para você, invalidando tudo que a gente pensa, vê e tudo que é real”, disse ela no programa da Globo.

Chico ainda não falou sobre o que aconteceu, mas limitou os comentários em suas publicações no Instagram.