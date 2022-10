Ludmilla vai puxar samba-enredo da Beija-Flor no Carnaval

Cantora deixou seus fãs surpresos ao ser revelada como a nova integrante do carro de som da Beija-Flor de Nilópolis

Ludmilla não errou quando apostou alto em ‘Numanice’. O projeto de pagodinho da Lud alcançou o patamar mais alto que se pode alcançar, afinal a musa foi anunciada como uma das puxadoras do samba-enredo da Beija-Flor de Nilópolis para o Carnaval. Os fãs foram pegos de surpresa, mas comemoraram a notícia como se não houvesse amanhã nas redes sociais.

A cantora vai ocupar o espaço de segunda intérprete junto com Neguinho da Beija-Flor para dar voz e ritmo no hino da escola que vai tomar conta da Marquês de Sapucaí no ano que vem. Muita emoção!

“A escola já tinha me feito esse convite ano passado. Infelizmente não pude participar por conta da minha agenda. Eu fiquei muito triste…Mas esse ano a gente se programou. E graças a Deus deu tudo certo, sou muito fã do Neguinho”, celebrou Lud em conversa com o Hugo Gloss.