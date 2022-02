Ludmilla promete levar ‘quentinha’ para Brunna no ‘BBB22’

Ludmilla quer levar quentinha pra brunna no bbb

A esposa da cantora está, mais uma vez, na Xepa

Póbi da Brunna, gente! Em três semanas de confinamento, é a terceira vez que moça vai para Xepa e não é escolhida para o VIP do Líder da semana. E quem prometeu salvar a amada da fome, é sua esposa Ludmilla.

Reprodução

Uma internauta tweetou: “A Brunna vai sair desnutrida do programa @Ludmilla faça alguma coisa” e a cantora prontamente respondeu: “Gente próxima gravação do the voice+ vou pular o muro e vou levar uma quentinha pra ela”. Será que Boninho deixa?

Gente próxima gravação do the voice+ vou pular o muro e vou levar uma quentinha pra ela pic.twitter.com/ZXXmB7uS9F https://t.co/c8bGBZexQd — LUDMILLA 🤙🏾 (@Ludmilla) February 4, 2022

E a cantora está muito ligada no jogo e também ao apelido de “planta” que Brunna tem recebido dos internautas e do humorista Paulo Vieira. Nessa semana, no quadro “BBB Terapia”, o humorista brincou que a cada semana, Brunna some mais e Lud mandou a direta: “Pode falar da Bru, sim, @paulovieirareal ! Aliás, aqui no Twitter só se fala dela. Imagina se não fosse planta? O Brasil não tá preparado pra essa mulher e pra forças que não são brutas, mas vocês não estão prontos pra essa conversa…”.

Pode falar da Bru, sim, @paulovieirareal! Aliás, aqui no Twitter só se fala dela 😂 Imagina se não fosse planta? 🤔 o Brasil não tá preparado pra essa mulher e pra forças que não são brutas, mas vocês não estão prontos pra essa conversa… https://t.co/zk2X24SJkq — LUDMILLA 🤙🏾 (@Ludmilla) February 3, 2022

Ah quando a gente ama é claro que a gente cuida né? E rega… Calei-me!