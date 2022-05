Huck tenta minimizar briga da Simone e Simaria e ignora Ratinho na Globo

Irmãs relembraram do passado e do falecido pai junto a mãe Mara Mendes

Todo mundo sabe que Luciano faz parte da cupulazinha da Globo e tem seus amigos queridos que ele sempre defende, como Simone e Simaria tem uma grande penetração dentro da emissora, o queridinho dos queridinhos não ignorou o bafafá das duas. é importante lembrar que as duas protagonizaram uma briga no Programa do Ratinho após uma cruzar a parte da outra em música.

A questão que quero chamar atenção é que o bam bam bam ignorou o Ratinho de forma desonesta e grosseira ao falar que viu uma briga “não sei onde”. Como assim? Não sou a melhor pessoa para falar do Ratinho, mas faltou profissionalismo na hora de reconhecer onde aconteceu a briga.

Simone conta que as duas brigavam muito quando eram crianças, mas a grande atração não foi nem Simone e Simaria e sim a mãe das meninas, Mara Mendes. Uma mulher guerreira e batalhadora que fez de tudo para criar os filhos, haja vista que o pai das meninas morreu com 44 anos.

“Meu pai era aquele cara muito alegre. Maravilhoso. Nesse dia ela [mãe da dupla] chamou e ele não vinha. Acho que ele teve um ataque do coração. Morreu com 44”, contou Simaria.

“Pegamos uma carona e fomos embora pra Bahia. Fiquei três anos sem ver meus filhos, fui pra São Paulo trabalhar. Depois de três anos, minha mãe veio trazer eles”, relembra Dona Mara. Logo após, Frank Aguiar cruzou o caminho da família e mudou a realidade da família.