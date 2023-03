Luana Piovani fala sobre a presença de Pedro Scooby no aniversário do filho Dom: “Inteligência emocional e amor ao filho”

A atriz afirma que a partir de agora, as pendências com o ex serão resolvidas de forma harmoniosa e pacífica.

É amores, se ontem eu tinha alguma dúvida se a paz realmente havia voltado a reinar, essa dúvida não existe mais, pelo menos não por enquanto, ALOKA. Digo isso pois, na manhã desta terça-feira (28) a atriz Luana Piovani falou sobre a presença de seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby, no aniversário do filho mais velho do ex-casal, Dom, que completou 11 anos.

A atriz começou falando sobre a semana complicada que ela e o ex tiveram, devido à briga judicial a qual eles estão enfrentando, mas garantiu que o amor pelos filhos e a inteligência emocional de ambas as partes falaram mais alto, permitindo a convivência saudável entre ela e Scooby.

“Hoje é terça-feira, nem acredito que a semana passada já passou. Que tensão. Eu até marquei no meu espelho os dias para ir contando. Graças a Deus! Quanta batalha… Mas a gente venceu. Inteligência emocional e amor ao filho. Teve a festinha do jeito que eu gosto, em casa, caseirinha. Ele passou o dia inteiro jogando futebol. Foi para o Brasil com o pai, estão todos felizes. As crianças agora estão na escola”, afirmou Luana.

Por fim, a ex-mulher de Scooby afirma que daqui pra frente ela e o pai de seus filhos resolverão suas pendências de forma harmoniosa e tranquila.

“A semana foi hard (sic), mas consegui vencer. Agora é cada um no seu lugar. A gente resolve as coisas que ainda estão pendentes na calma e no talento dos advogados, mas mantendo a harmonia de paz e tranquilidade”, finalizou a atriz.