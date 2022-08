Loira de biquíni chama atenção ao sair do camarim de Fernando

Isso que dá ter um relacionamento iô-iô, a gente nunca sabe quando eles estão juntos. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, nesse fim de semana uma loira foi vista saindo do camarim do cantor Fernando, dupla com Sorocaba antes de um show no interior do Paraná.

O caso logo repercutiu nas redes e todos queriam saber quem era a loira de biquíni e se poderia se tratar de um novo affair do cantor. Mas logo tudo foi esclarecido e se tratava da esposa do contratante do show que foi ao camarim tirar fotos com os cantores.

Fernando teve uma foto postada dentro de um jatinho junto com a dupla Maiara e Maraisa em um show que elas fizeram em Barretos, São Paulo no última quinta-feira, 25.