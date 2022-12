Lipe Ribeiro faz tatuagem para namorada na Farofa

Dessa Castorino ganhou uma homenagem do pai do seu filho, que eternizou o seu nome em uma tatuagem

Lipe Ribeiro parece estar curtindo muito a vida na Farofa da Gkay, mas acontece que esse ano o gato foi acompanhado de sua namorada e futura mãe dos seus filhos, Dessa Coutinho. O ex-Fazenda fez até uma homenagem para a influenciadora, eternizando o seu nome em sua pele. Afe, é muito amor!

Dessa publicou uma foto do pulso de Lipe e escreveu: “Que bom viver essa vida com você. Ps: gnt a tatuagemmmmmm tô morrendo. te amo!”, escreveu ela.

Os fãs do casal ainda perceberam um número 2 em cima da letra D do nome da amada e disseram que pode ser referente ao nome dos filhos do casal: Duda ou Dom.