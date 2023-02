Laudo pode mudar os rumos e gerar disputa pela herança de João Gilberto

Cantor faleceu em 2019 e tem uma herança de R$150 milhões

Mais um caso de briga na família por causa de herança? É isso mesmo produção! A família de João Gilberto briga há 25 anos com a gravadora na justiça. Acontece que saiu um laudo no processo diante da morte do cantor em 2019 e agora a gravadora terá que indenizar em R$150 milhões os herdeiros.

Vale ressaltar que o cantor faleceu em 2019 e os filhos não abandonaram a luta do pai, brigando pelas causas e diretamente com a gravadora. A esposa de João ainda luta para ser reconhecida em uma união estável como cantor.

De acordo com Fabíola Reipert, a gravadora deve recorrer na justiça, afinal, o valor é bem alto, né?