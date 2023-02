Kombi bate no carro de Celso Russomanno e deixa repórter surtado

O defensor dos direitos do consumidor ficou irado após ter o parachoque do seu carro arrancado pela kombi

O vídeo do momento já circula nas redes sociais, afinal, quem não conhece Celso Russomanno desde que ele protagonizou momentos icônicos na televisão brasileira. O repórter se envolveu em um acidente no trânsito e uma kombi acabou arrancando o parachoque do seu carro.

🚨VEJA: Homem em kombi bate no carro de Celso Russomanno, o defensor do direito do consumidor. pic.twitter.com/6PocdBRAIs — CHOQUEI (@choquei) February 17, 2023

De acordo com a revista Fórum, o repórter estava errado e invadiu a pista que a kombi estava. Ele desceu do carro surtado com o seu motorista e as pessoas ao redor colocaram lenha na fogueira.

Parte da frente do automóvel ficou destruída e a situação virou motivo de piadas nas redes sociais. “O cara da Kombi não está errado”, acrescentou um internauta.