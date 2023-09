Kayky Brito recebe alta hospitalar, após ser atropelado

O ator felizmente está consciente, conversando e pronto para iniciar o processo de reabilitação ortopédica.

Ótimas notícias! Nesta sexta-feira (29) o ator que foi atropelado na madrugada do último dia 02, finalmente recebeu alta hospitalar. No boletim médico que foi divulgado pelo Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o ator ficou internado após o acidente.

Tendo ficado cerca de 20 dias na UTI e outros 7 no quarto, o ator apresentou uma boa evolução em seu quadro clínico, mesmo tendo politraumas pelo corpo e também um traumatismo craniano no acidente, o que resultou em procedimentos com intubação, sedação e fixação de fraturas na pelve e no membro superior direito.

Felizmente o ator encontra-se consciente, conversando com os familiares e pronto para iniciar o processo de reabilitação ortopédica.