Juliana Paes fora da Globo? E Pantanal, como fica?

“Orgulho danado dessa casa”, diz a atriz depois de 21 anos trabalhando na emissora

Sabe aquele ditado que diz “tudo tem um fim”, pois é, começo a acreditar que ele seja verdade. Jamais pensei que veria Juliana Paes se despedindo das telinhas do plim plim depois de uma longa história de 21 anos.

A atriz comunicou o encerramento do contrato fixo com a emissora na quarta-feira (09). O único pensamento que passou pela minha cabeça foi: e Pantanal? A nova novela da Globo que estreia dia 28.

Paes explicou tudinho para acalmar nosso coração que ama uma novela. “Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em Pantanal até o meio do ano; com um novo projeto que começaremos a gravar este mês e depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos”, explicou Juliana.

Vale lembrar que na novela a atriz dará vida ao personagem de Maria Marruá, mãe de Juma, Alanis Guillen. Maria é como uma participação especial na novela, não fazendo parte do elenco central da trama.

Ao que parece ela apenas encerrou um contrato mais antigo com muitas formalidades, acredito que o que vem por aí é um contrato por obras que a atriz participa. “Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção”, conclui.

Quero ver nossa musa brasileira brilhando dentro do show de atuação que será Pantanal.