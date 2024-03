Jovem morre após ser eletrocutado em festival

João Vinícius Ferreira, de 25 anos, sofreu uma descarga elétrica em um FoodTruck, enquanto se escondia de uma tempestade que atingia o local.

Amores, é com muita tristeza no coração que venho informar vocês sobre a morte de um jovem de 25 anos, o João Vinícius Ferreira, que infelizmente foi eletrocutado no último sábado (09) no festival de música I Wanna Be Tour.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando o jovem procurava um local para se abrigar de uma tempestade, que atingia a Zona Oeste do Rio de Janeiro, porém, infelizmente, João Vinícius sofreu uma descarga elétrica em um FoodTruck, o que ocasionou um tremendo alvoroço entre o público do evento e as funcionárias do estabelecimento.

Apesar de ter sido socorrido e até levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, João não resistiu. O caso está sendo investigado pelo 32ª DP (Taquara) e o sepultamento do jovem será nesta segunda-feira, 11/03, por volta das 15h.