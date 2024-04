Jonas Brothers chegam ao Brasil para show em São Paulo

A adolescente que habita em mim saúda a adolescente que habita em vocês.Aloca! Jonas Brothers já estão em solo brasileiro para sua apresentação única que acontece em São Paulo nesta terça (16). A banda desembarcou em Guarulhos e fez a alegria dos fãs.

(Foto: AGNews)

Os irmãos chegaram à América do Sul para uma apresentação no Allianz Parque, na Zona Oeste da cidade. A apresentação marca a perna da turnê “The Tour” pela América do Sul, que contará com shows em Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires.

(Foto: AGNews)

Nick e Joe chegaram a falar com fãs, posaram para fotos e entraram em um carro preto rumo ao hotel onde estão hospedados. Amo!