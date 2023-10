Jojo Todynho sofre complicações após bariátrica: “Estou em pânico”

A cantora apareceu abatida nas redes sociais para desabafar sobre complicações de sua cirurgia bariátrica que foi realizada no mês passado

Jojo Todynho deixou os seus fãs com a maior preocupação diante do seu estado de saúde e resultado da bariátrica que fez no mês passado. A cantora apareceu abatida nas redes sociais e disse estar passando por uma situação delicada após complicações no procedimento cirúrgico. Jojo revelou que sofre engasgos frequentes após a realização do procedimento cirúrgico.

“Vou falar uma coisa para vocês, o lado ruim da bariátrica é que você engasga com tudo. Eu vim do quarto agora e eu chego a estar suando”, a estudante de direito iniciou o desabafo visivelmente ofegante e abalada com a situação.

“Eu já estou suando normal, porque aqui é muito quente”, disse a cantora, que está curtindo uma temporada de férias no México. “Eu achei que eu ia morrer, me deu um desespero, eu só chorava, eu estou aqui em pânico. É muito ruim. Eu ainda tenho que aprender a lidar com isso. Você se engasga com saliva, com tudo, sem tirar nem por”, disse a artista, que passou pelo procedimento em agosto deste ano. “Joguei uma água na cara porque estou com falta de ar, gente. É horrível, não desejo para ninguém”.