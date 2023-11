Jojo Todynho bate de frente com haters: “Vem falar, sou um docinho!”

Jojo Todynho está com a língua igual a um chicote e não cansa de bater de frente com os haters que participam ativamente de sua vida pessoal e de suas redes sociais. A cantora contou que eles falam mal dela em suas redes sociais, mas quando a encontram não têm coragem de falar na cara.

“As pessoas têm tanta audácia na internet, mas me veem na rua, no shopping, no mercado, aonde for e não tem a audácia de falar pra mim o que acham e pensam. Vem falar, sou um docinho! Vou adorar bater papo”, disse a funkeira.

“Tem que sustentar as gracinhas e o que fala. Por isso que falo pra todo mundo, se me chamar de chata, fico ofendida, porque não sou chata, sou insuportável. Sou isso aqui. As pessoas ficam cheias de dedo pra falar as coisas, não tenho medo de nada não, só de Deus”, complementa Jojo.