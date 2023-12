João Zoli é expulso do ‘De Férias com Ex Caribe’ após xingar produção

João Zoli perdeu a linha e descontou tudo em cima da produção do ‘De Férias com Ex Caribe’. Após uma confusão entre os participantes do reality, os seguranças precisaram ser acionados e acabaram escorregando e derrubando o participante no chão. Ele proferiu diversos xingamentos à equipe e acabou sendo eliminado.

“Que porr* é essa, cara**? Que produção do cara** que machuca os outros”, disse.

Ele ainda chama o segurança de “filho da p***” e “merda” e arromba uma das portas da casa.

“Na briga de ontem, limites importantes foram ultrapassados. Na desavença entre vocês, Zoli faltou com respeito aos profissionais que trabalham para as férias acontecerem e infringiu as regras do programa, por conta dessa foi eliminado”, disse a produção.