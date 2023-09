João Guilherme lambe a boca de Jão no clipe “Me Lambe” e deixa internautas com tesão.

O cantor lançou clipe da música ‘Me Lambe’ nesta quinta-feira (14); o filho do cantor Leonardo foi seu par romântico.

Meus amores, o cantor Jão finalmente lançou o clipe de sua música “Me Lambe”, um dos singles de seu álbum “Super”. Esse clipe maravilhoso contou com a participação do ator João Guilherme, que, inclusive, deu uma bela de uma lambida no rostinho de nosso amado Jão no final do vídeo. E obviamente, eu e toda a internet ficamos enlouquecidas com essa cena, ne? O barulho foi tanto é que o nome do clipe se tornou o assunto mais comentado em todo o Brasil na plataforma X, antigo Twitter.

Na letra da canção, Jão entoa: “Pode me tocar, me envolver, me apertar, pode me acender. Eu vou te mostrar que nós não nos saímos tão mal assim.” No decorrer do clipe, João Guilherme estava vestido com um traje de gato. No momento em que se encontra com o cantor, ele simplesmente remove sua máscara felina e surpreende ao lamber o rosto de Jão. E foi o necessário para levar os fãs à loucura. Veja os comentários abaixo!

Aqui eu travei e fiquei pensando se queria lamber o Jão, o João, ou os dois juntos sei lá 🤡



JÃO ME LAMBEpic.twitter.com/0bZRNWpJTg — Romero Ferro #DificildeEsquecer (@FerroRomero) September 14, 2023