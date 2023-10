João Guilherme fala sobre saída do Faustão da Band: “Ele não aguentou dois anos”

O filho do apresentador contou detalhes sobre a saída de Fustão da Band em entrevista ao Podcast da Revista Caras

João Guilherme foi um dos convidados do podcast Caras e eles não deixaram de falar da saída de Faustão da Band. O filho do apresentador contou que levou um susto quando percebeu que estava no palco do programa do seu pai e revelou que ele estava cansado da vida da televisão. João ainda contou como foi continuar no comando ao lado da jornalista Anne Lottermann.

Na época, ele contou que foi morar na Suíça para estudar. “Eu achei que ele ia falar pra eu trabalhar para começar a entender televisão… na segunda gravação falaram ‘você vai para o palco’. Eu ‘tomei porrada’ no começo, então já comecei nessa loucura. Cada um tem a sua história”, relembrou ele.

“Ele não aguentou dois anos, um ano e meio falou ‘estou cansado, não tem como’. Só que a gente [João Guilherme e Anne Lottermann] assumiu e não sabia até quando iria isso, ninguém falava. Isso foi uma coisa que foi um pouco chato, trabalhar sem saber até quando, o que ia fazer. A gente fez até o último dia o programa, fomos bem, conseguimos manter a audiência”, revelou.