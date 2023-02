Jô Soares pagou tratamento de câncer de funcionário: “Ninguém sabia”

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Ricardo Martins contou que o jornalista pagou pelo tratamento quimioterápico dele

Não é de hoje que sabemos que Jô Soares foi uma pessoa muito boa para seus funcionários em vida. Em entrevista ao Domingo Espetacular, um dos seus funcionários contou que ele quem pagou pelo seu tratamento de câncer e ainda revelou diversas outras bondades feitas pelo apresentador.

“Quem bancou a minha doença foi o Jô Soares, e ninguém sabia disso”, revelou Ricardo esteve ao lado do apresentador durante quase 30 anos, fotografando toda sua vida on e off.

Ele ainda diz sobre o fato de Jô ter deixado boa parte da herança para os funcionários: “Não me impressionei com ele deixando parte do que tinha para os funcionários. Para quem trabalhava e estava acostumado a conviver com o Jô Soares, já era de se esperar”, ressaltou.