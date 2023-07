Jesuíta Barbosa, o Jove em Pantanal, afirma ter sido agredido pelo namorado

O ator fez um post nas redes sociais, mas apagou logo em seguida. Ele namora Cícero Ibeiro desde o final de Pantanal

“Fui agredido pelo meu partner”, escreveu o nosso eterno Jove em suas redes sociais. Não demorou muito para que Jesuíta Barbosa apagasse o post em que afirma ter sido agredido pelo namorado. Vale ressaltar que os dois, Jesuíta e Cícero Ibeiro, estão juntos desde o fim da novela de sucesso, Pantanal.

“C.I me usou, me gravou inutilidades. Me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner [parceiro em inglês]”, escreveu em seus stories.

O ator não deu mais detalhes sobre o caso e Cícero não se pronunciou diante das acusações.