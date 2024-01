Jeito Moleque cantando ‘Backstreet Boys’ no ‘Encontro’? Web reage

Gente, vocês sabem que eu amo as músicas e os menino do Jeito Moleque. Mas cantar Backstreet Boys no Encontro, tá aí uma ousadia que ninguém estava esperando.

Na edição desta quinta-feira (25), a atração musical do Encontro ficou por conta do grupo Jeito Moleque, que além de cantar seus grandes hits, eles aproveitaram para mostrar toda a versatilidade que possuem e fizeram uma versão da música I Want It That Way, do Backstreet Boys. No entanto, o desempenho não agradou o público e o cantor acabou virando motivo de piada.

Além de ter desafinado, os internautas ficaram incrédulos com as derrapadas no inglês de Gui Albuquerque. Sem se preocupar para as possíveis críticas de sua performance, o vocalista do Jeito Moleque seguiu firme e forte na cantoria. Além da plateia do programa da Globo, o cantor conseguiu colocar Patrícia Poeta para cair na dança.

jeito moleque cantando backstreet boys superou o fora da casinha #Encontro pic.twitter.com/OBNHp6NaLh — Eles que Lutem (@elesquelutempod) January 25, 2024