Jade leva punição após criticar as regras do BBB22

O poder subiu na cabeça e Picon acredita ser o novo Boninho da edição

Não é porque é líder duas semanas seguidas que você ganhou o programa, amor, acorda. Líder dorme no quarto do líder, foi o que Jade Picon ouviu da produção ao insistir querer dormir no quarto Lollipop.

Jade Picon perde estalecas após ir contra as regras do programa

Em resposta a paulistana respondeu: “Que loucura não deixarem eu dormir onde eu quero!”, disse Picon depois de ouvir a voz do Big Boss, fazendo perder mais 50 estalecas.

-50 estalecas para a líder

A produção avisou e a rainha insistiu. Resultado: perdeu 150 estalecas totais no dia com tantas reclamações, deixando ela revoltada com a direção do programa.