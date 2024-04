Iza mostra reação emocionante da família ao revelar gravidez: “Rodeada de amor”

A gravidez de Iza veio como um furacão para a mídia e ela já passou a ser uma das mamães mais assediadas pela mídia nos últimos tempos. A cantora usou seu Instagram para compartilhar um momento em família em que revela a gravidez de Yuri Lima para seus familiares.

Iza publicou um vídeo onde aparece contando a novidade para as pessoas mais próximas. Sua mãe, Isabel Cristina, não conseguiu segurar as lágrimas e caiu no choro ao ser surpreendida com uma caixinha especial da filha anunciado a gravidez. “Você vai ser vovó!”, disse a cantora.

“Algumas reações maravilhosas eu não tive emocional, nem perspicácia, pra filmar, mas viver tudo isso rodeada de tanto amor é muito mais gostoso!!!”, escreveu a famosa na legenda da publicação.