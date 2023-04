Irmão do Cara de Sapato afirma que a expulsão do lutador do BBB 23 foi armada: “Foi tudo armado”

O lutador foi expulso do reality após ser acusado de importunação sexual para cima da “intercambista” Dania Mendez.

Gente, já está mais do que na hora dele assumir o seu erro e parar de tentar arrumar uma desculpa para a sua falta de senso. Digo isso pois, aparentemente, o lutador Cara de Sapato não aceitou a sua expulsão do BBB 23 e ainda questiona a veracidade das acusações de importunação sexual que ele cometeu.

Nesta terça-feira (11), em resposta a um fã clube, o irmão do lutador, Mário Figueiredo, afirmou que, assim como ele, o ex-BBB tem a certeza de que a sua expulsão do reality foi armada.

“Relaxem, ele quer distância dela. Hoje não temos dúvidas que foi tudo armado”, afirmou Mário.

Para quem não lembra, Sapato e MC Guimê foram expulsos do reality após serem acusados de importunação sexual contra a “intercambista” Dania Mendez, que teve a sua estadia no Brasil reduzida.

Ah, faça-me o favor! Tudo bem que rolam boatos de que nesses realitys as coisas são completamente manipuladas, mas como é que eles iriam manipular um assédio? Nas imagens dá para ver, claramente, que a estrangeira está completamente confortável com as atitudes do Sapato e do Guimê.