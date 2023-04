Irmão de Virgínia ainda não falou com a esposa sobre o vídeo de traição

William Gusmão afirmou ter sido vítima de uma armação, em que a vítima o acusa de assédio sexual

William Gusmão, irmão de Virgínia, diz que foi vítima no caso que rodou na boca das fofoqueiras nos últimos tempos, o vídeo dele traindo a esposa em uma festa em Goiás. O irmão da loira disse que não conversou com a esposa sobre o caso e diz que foi vítima de uma armação. Pode isso?

William disse que tentou conversar com Mellody no domingo (2), mas não obteve sucesso. “Não, ainda não [falei com ela], mas eu vou conversar com ela hoje. Eu tentei ligar para ela e não consegui falar com ela não”, contou a Léo Dias.

“Se alguém foi assediado fui eu e não ela. [Ela] tem prova? Porque se não, tem processo”, nega William a acusação de assédio.