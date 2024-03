Internautas reprovam  a entrada de um argentino no BBB24

Amores, eu acabei de contar para vocês a novidade que o nosso amado Big Boss contou a respeito do argentino que agitará a casa mais vigiada do Brasil a partir desta quarta-feira (20), porém, aparentemente, a novidade não deixou os telespectadores do programa muito animados.

Em comentários que estão circulando a internet, os internautas estão puxando a #SEMPARTICIAPANTEFALSOBBB, especialmente pelo fato de que Boninho afirmou que o argentino entrará na casa para “seduzir” as participantes do programa.

Confiram alguns dos principais comentários que estão rolando no X: