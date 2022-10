Ingrid Ohara foi orientada a jogar fezes nos pertences dos peões da Fazenda

Influenciadora contou que o fato foi premeditado por sua equipe

O que é isso? Meu Deus! Ingrid Ohara contou que jogar fezes nos pertences de Vini Buttel foi premeditado e combinado com sua equipe tempos antes da musa entrar na Fazenda. Em entrevista ao programa ‘Hora do Faro’ ela conta que um assessor orientou ela caso ficasse nervosa com algum participante.

“Me disseram: ‘Se alguém fizer muito merd*, você pega e taca bosta nas coisas dela’. Foi um assessor meu… foi premeditado”, confessou a digital influencer.

Em contrapartida ela negou que tenha sido combinado a cena de cropped e calcinha para cuidar dos animais, contando que é proibido cuidar dos animais de roupão, chegando a receber um alerta da produção.