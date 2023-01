Gwen Stefani é criticada por se afirmar japonesa

O bafafá rolou depois da cantora dar uma entrevista à revista Allure

Receba! Tá pensando que apropriação cultural não dá o que falar nas redes sociais? Nada disso, Gwen Stefani sofreu retaliação na web depois de contar em entrevista que é descendente de japoneses. Oi?

“Essa foi a minha influência japonesa, uma cultura tão rica em tradição, mas tão futurista [com] tanta atenção à arte, aos detalhes e à disciplina e foi fascinante para mim. E quando pude viajar pra lá, eu disse: ‘Meu Deus, sou japonesa e não sabia disso. Eu sou, sabe. Se [as pessoas] vão me criticar por ser fã de algo bonito e compartilhar isso, acho que não parece certo”, disse ela.

A revista ainda trouxe explicações contando que ela se sentia japonesa por lembrar das viagens que fazia com o seu pai quando ainda era uma criança. Afe, seja menos!