Gusttavo Lima explica motivo de usar cueca por baixo de sunga

Em entrevista para o jornalista Léo Dias, o cantor revelou que não gosta do contato da área com suas partes íntimas

Depois da foto de Gusttavo Lima na praia com o mar mais azul que eu já vi, um fato interessante chamou a atenção dos fãs e seguidores do cantor: Qual o motivo dele usar cueca por baixo da sunga? Em entrevista ao jornalista Léo Dias ele revelou que não gosta do contato da área com as partes íntimas.

O cantor ainda disse que o atrito das pernas e a areia podem gerar assaduras para a pele, o que não é nada legal para quem está de férias na ilha Exuma, nas Bahamas.

O local é conhecido por ter o mar mais azul turquesa do mundo e os famosos porco nadadores. Aloca!